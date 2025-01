Sincelo. Imagens do fenómeno que fez de Trás-os-Montes uma pintura viva

As baixas temperaturas têm dado origem ao sincelo no interior norte e centro do país. Nas árvores e nos beirais dos telhados, pedaços de gelo ficam suspensos devido à congelação da chuva ou do orvalho.

02 jan, 2025 - 20:55 • Miguel Marques Ribeiro