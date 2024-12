Incêndios de setembro. "Não sei de quem é a culpa, sei que não recebemos o nosso dinheiro"

“Estamos aqui sozinhos, isolados, não recebemos a ajuda de ninguém”, critica. “Sejam sinceros, sejam honestos. Ganham mais com isso do que dizerem: ‘Vamos pagar, vamos pagar’ e não pagam nada. As pessoas estão cansadas de prometerem tudo e mais alguma coisa e no final de contas não acontece absolutamente nada”.

Metade dos apoios por pagar

Segundo a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), "foram recebidas, até ao momento, 3.168" candidaturas no âmbito do programa de 'Apoio excecional aos agricultores', que prevê uma ajuda máxima de seis mil euros.