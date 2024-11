Imigrantes na origem da criminalidade? Moções do Chega rejeitadas no Porto

A maioria dos partidos representados na Câmara do Porto rejeita fazer uma associação entre criminalidade e imigração, tese defendida pelo partido Chega, que organizou na cidade, no último fim-de-semana, um protesto contra a imigração ilegal.

Numa sessão extraordinária da Assembleia Municipal que decorreu esta segunda-feira, convocada a pedido do Chega, os restantes partidos apresentaram números que contrariam as teses da força mais à direita, liderada por André Ventura.

Para todas as forças representadas na autarquia do Porto, o aumento da insegurança resulta, sobretudo, do tráfico de droga e dos meios insuficientes que são postas à disposição das forças de segurança.

Números do Chega contestados

O representante do Chega, Jerónimo Fernandes, defendeu que há "um aumento da criminalidade no país e na cidade do Porto". É um "dado objectivo não é percepção".

O deputado municipal do Chega avançou também com números. "Trinta por cento das detenções são de estrangeiros. 20% da atual população prisional é constituida por estrangeiros. Isto é a prova da falência de políticas públicas."

Estes valores foram contestados. Primeiro por Rui Sá, da CDU. "Objectivamente, comparando 2023 com 2022, prenderam-se mais pessoas e diminui a percentagem dos cidadãos estrangeiros presos. Em 2023, a Judiciária deteve 1723 pessoas, das quais 29% são cidadãos estrangeiros e em 2022 prendeu 1669 pessoas, das quais 30% eram cidadãos estrangeiros. Mas é baseados nesta mewntira que procuram fomentar o discurso do ódio", defendeu o antigo vereador.