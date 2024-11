O jazz “é um meio pouco seguro para as mulheres”. Estamos a assistir a um novo #metoo ou a "sucessões de violência e de abuso”?

No início de novembro, a DJ Liliana Cunha apresentou a queixa por violação que deu início a uma onda de denúncias de abuso sexual no seio do jazz português, mas que rapidamente se multiplicou para outras áreas do meio artístico.

Apesar de poder argumentar-se que a história partilhada por Liliana fez arrancar um movimento #metoo português, a verdade é que Portugal tem o seu próprio historial de denúncias de abusos sexuais em instituições.

No início deste ano, sete mulheres saíram do anonimato para denunciar o investigador e professor Boaventura Sousa Santos. Carla Paiva, Eva García Chueca, Gabriela Rocha, Aline Mendonça, Mariana Cabello, Élida Lauris e Sara Araújo deram o nome e a cara ao coletivo de 14 mulheres que acusou o professor, em 2023, de conduta sexual imprópria dentro do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra.

Em 2021, a atriz Sofia Arruda denunciou publicamente ter sido vítima de assédio sexual no exercício da profissão e que, por negar avanços indesejados, foi afastada dos ecrãs. O testemunho que partilhou durante uma entrevista abriu as portas para que outras mulheres do meio artístico confessarem terem passado pelo mesmo género de situações: a apresentadora Cristina Ferreira, as modelos Sara Sampaio e Sofia Aparício, a cantora Carolina Deslandes, as atrizes Dânia Neto, Leonor Seixas e Débora Monteiro e a realizadora Ana Rocha de Sousa.

Mas há casos que não deixam o anonimato. O Instituto Politécnico do Porto suspendeu três professores por assédio sexual em 2023, e despediu outro, em 2024, depois de denúncias de estudantes. Em todos os casos, os professores retomaram o ensino na mesma instituição, ainda que sob protestos da comunidade estudantil.

A Academia tem sido palco de várias denúncias e protestos. Entre 2022 e 2023, 19 instituições de ensino superior, incluindo a Universidade do Porto e a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, receberam 159 queixas de assédio e discriminação.

Aliás, de acordo com um estudo da Universidade de Évora sobre sete países europeus, Portugal é aquele onde mais alunos reportam ter sofrido de assédio sexual. O estudo concluiu que cerca de 4% dos alunos do ensino superior português já foram vítimas de algum crime contra a liberdade sexual por funcionários, docentes ou outros alunos da sua instituição de ensino.

A cada vez que um movimento #metoo ameaça revirar o país, gera-se uma nova onda de denúncias, ações institucionais, movimentos nas redes sociais e o eventual silêncio. Pouco ou nenhum dos casos é investigado e julgado como manda a justiça portuguesa, por faltarem provas ou passarem os prazos.

Ao cumprir-se este ciclo, Liliana não será a última mulher a dar a cara e a apontar o dedo à violência sexual contra as mulheres. Mas o que acontece a Pandora depois a caixa ser aberta?