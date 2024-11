Cinco políticos, cinco testemunhos do 25 de Novembro. “A gente pegou nos carros e marchou, só parámos na Bairrada para comer leitão”

A 25 de novembro de 1975, Portugal está à beira de uma guerra civil. O “Verão Quente” não dá sinais de terminar e o VI Governo provisório, liderado por Pinheiro de Azevedo, está em greve, devido ao cerco ao Parlamento, cerca de duas semanas antes. “Não gosto de ser sequestrado”, justificou o primeiro-ministro.

As movimentações começam durante a madrugada. As bases aéreas de Tancos, Monte Real e Montijo, assim como o Comando da 1.ª Região Aérea de Monsanto, são ocupadas por forças militares ligadas à extrema-esquerda. (Se agem por iniciativa própria ou são incentivadas a isso, é uma questão que, 49 anos depois, ainda não tem resposta definitiva, segundo a historiadora Irene Flunser Pimentel.)

São sete da manhã quando a informação - “O golpe está na rua!” - do sucedido chega à Presidência da República. Em reação, são mobilizadas forças militares, sob o comando de Ramalho Eanes, com o apoio do Governo.

Fernando Rosas, historiador e futuro fundador do Bloco de Esquerda, tem apenas 29 anos. É militante do MRPP e está na redação do jornal do partido - o Luta Popular -, em Lisboa, quando chega a notícia. E não fica surpreendido.

A direção do MRPP, encabeçada por Arnaldo Matos, tem ligações a Ramalho Eanes e à “entourage” do “Grupo dos 9” - membros do Movimento das Forças Armadas (MFA) de tendência política moderada. “Quando os paraquedistas saíram e começaram a ocupar as bases aéreas, já se sabia o que ia acontecer. O contragolpe estava preparado há muito tempo”, lembra Fernando Rosas.

O Luta Popular funciona “numa espécie de clandestinidade”, assim como quase todos os órgãos de comunicação em Portugal. Nos últimos meses, houve saneamentos no “Diário de Notícias” (sob a égide de um futuro Nobel da Literatura), deu-se a ocupação do jornal “República” e também da Rádio Renascença, que culminou na destruição dos emissores da Buraca, por ordem do Conselho de Revolução.

António Campos, membro fundador do PS e braço direito de Mário Soares, é avisado, cedo, de que algo está a acontecer. Dirige-se logo para a sede do Comando Operacional do Continente (COPCON) - organização ligada às forças militares que ocupam as bases aéreas, liderada por Otelo Saraiva de Carvalho, e que acabará extinta até ao final do dia.

O socialista estaciona o carro e fica lá dentro, sentado, à espera. Dá-se o acaso de um primo ser militar e responsável pelas informações do COPCON. “Ele, de vez em quando, vinha cá fora dar-me informações”, recorda.

Campos combinara de antemão com o general Pires Veloso, comandante da Região Militar do Norte, ir para o Porto “se a guerra civil começasse”. O arquivo do PS fora retirado da sede do partido e levado para Oliveira do Hospital - a sua terra natal -, só para o caso de algo acontecer.

“Tinha ficado de desviar os aviões de Monte Real para Cortegaça e ficar tudo sob controlo do Pires Veloso. Tínhamos a segurança de fugir todos para o Porto. Mas ficamos todos [em Lisboa].”

Agostinho Lopes, membro da direção regional do norte do PCP, tem então 30 anos. Está no Porto, na sede do partido, acompanhado de alguns camaradas, entre os quais Ângelo Veloso, quando toma conhecimento do sucedido. “O que estava em cima da mesa, era de facto uma contrarrevolução contra o 25 de Abril. O PCP vinha alertando sobre os seus riscos há muito tempo. Com particular foco a partir do mês de agosto”, conta.

O processo “contrarrevolucionário” e “as barreiras criadas à intervenção” do PCP fazem-no temer que alguns partidos caiam na “tentação” levar à “clandestinização do PCP novamente”.

Por volta das 16h00, Costa Gomes contacta Álvaro Cunhal e obtém do PCP a garantia de que o partido não irá mobilizar os seus militantes para qualquer ação.

A notícia das movimentações militares chega ao Parlamento, pela voz do deputado do PS José Luís Nunes, pouco depois. A sessão termina às 16h55. Helena Roseta, deputada na Assembleia Constituinte pelo PPD, tem 27 anos e está presente.

Roseta sai do Parlamento, vai para casa e fica colada à televisão. “O Parlamento foi interrompido, porque estava um golpe de Estado a decorrer.”