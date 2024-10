Delinquência juvenil. "A trajetória de um crime é como um filme a andar, dá sempre sinais"

Um impacto que se reflete nos números. Entre 2021 e 2022, o número de jovens em internamento nos centros educativos cresceu 20%.

O educativo e o punitivo

Quem entra no edifício do centro educativo de Santa Clara, em Vila do Conde, tem a sensação de entrar numa prisão. Lá dentro cumprem uma medida de internamento decretada pelo tribunal 22 jovens (10 raparigas e 12 rapazes), com idades entre os 14 e os 18 anos, pela prática dos mais variados crimes: agressões, roubos e tráfico de droga.

O espaço é rodeado de um muro alto (a espaços substituído por uma cerca) que é encimado por arame farpado. Câmaras de videovigilância apontam em várias direções, transmitindo imagens em tempo real para uma sala de controlo.

Todos os movimentos e atividades dos jovens são vigiados. Desde a ida para as aulas, ao tempo passado no recreio, passando pelos duches que são tomados ao fim do dia, ou as refeições separadas entre rapazes e raparigas. As portas são abertas através de controlo remoto, a pedido dos monitores ou seguranças, que comunicam através de walkie-talkies, e podem ser fechadas a qualquer momento.

Abílio Capelo, no entanto, recusa identificar o centro de Santa Clara como um estabelecimento prisional. “Não, não é claramente uma prisão”, sublinha o coordenador do CESC. Existe efetivamente uma “medida privativa da liberdade”, mas “a intervenção é educativa e não punitiva”.

"Quando os jovens chegam ao centro educativo vêm muito desregulados. E é preciso uma contenção que lhes permita regularizarem-se emocionalmente".

Contudo, o objectivo, aponta este antigo professor que exerce funções na Direção-geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) há 24 anos, é que “os jovens ganhem cada vez mais autonomia, abertura ao exterior e responsabilidade ao longo da execução da sua medida”.

“Não poderei nunca trabalhar em cima de um modelo que não tenha uma base afetiva”, afirma Abílio Capelo.