"Nós damos muitas altas". Cuidados paliativos não se limitam a preparar a morte

A mãe de Cecília é um exemplo entre milhares de pessoas com necessidades paliativas que só a muito custo conseguiram ter acesso a esses cuidados. “A espera até conseguir uma vaga foi um desespero.”

O exemplo multiplica-se e chega a milhares de pessoas que necessitam de cuidados paliativos. Em Portugal, mais de 70% da população que precisa destes cuidados diferenciados não consegue aceder-lhes.

Manuel Barbosa é o médico que coordena esta equipa de intervenção em cuidados paliativos que serve os concelhos da Maia e de Valongo e que é composta por três médicos, três enfermeiros, uma psicóloga e uma assistente social.

“Neste momento, tratamos 22 doentes com necessidades paliativas”, diz Manuel Barbosa. O problema é a lista de espera: “Temos 30 doentes em lista de espera e isso é péssimo para eles e para os cuidadores”.

“Nunca é um bom sinal”, acrescenta este médico paliativista que encontra na falta de profissionais uma parte da explicação para o problema. No caso concreto desta equipa que serve uma área com cerca de 250 mil habitantes, “necessitaríamos do dobro dos profissionais em todas as valências para dar resposta às necessidades”.

“O que incomoda são as palavras”

As rotinas da equipa já estão bem definidas e todos sabem o que têm de fazer. Às 9h00, a primeira reunião do turno passa em revista o dia anterior. Definem-se as prioridades, apontam-se as situações que pedem resposta mais urgente. É hora de fazer telefonemas, para saber como os doentes passaram a noite.

“Temos aqui uma situação de uma doente oncológica que visitamos ontem e que passou a noite muito instável. Éramos para ir de tarde, mas vamos ter de ir já”, comunicou o coordenador à sua equipa.

Chegados ao domicílio, o cenário confirma-se. A noite foi difícil. E há dúvidas que se adensam.

Palavras como ‘morfina’ ou ‘paliativos’ são sinónimo de alarme, de recusa e de negação. Incomodam. Parece que aproximam do fim da vida.

Às dúvidas colocadas da doente oncológica que tinha diante de si, Manuel Barbosa procurou tranquilizar: “A morfina não é o fim da linha, é o princípio”. Do outro lado, o olhar quase inexpressivo devolve desconfiança.

“Era o nome que estava a incomodar a doente. O que incomoda são as palavras. Porque ela valorizou o facto de ter diminuído a dispneia e a dor. Era o nome que a incomodava e nós tivemos de desmistificar o nome”, explica.