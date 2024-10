Começa o julgamento da derrocada em Borba. “Vamos apontar o dedo a quem?”

Autarca no banco dos réus “sem culpa nenhuma”

No julgamento que começa esta quinta-feira, há seis arguidos e entre eles está o presidente da Câmara Municipal de Borba, António Anselmo. A acusação não é bem vista pela população, que sai em defesa do autarca.

“Dizem que o presidente da Câmara é culpado. Sou sincero, o homem estava cá há meia dúzia de meses, que culpa terá a pessoa?”, afirma João Padre.

Para a população de Borda, o julgamento desta quinta-feira “não faz sentido”. Rui Pereira vê a situação como injusta e aponta a culpa para a “engenharia das pedreiras”. O habitante de Borba explica que um dos motivos é o facto do dono da pedreira já ter falecido.

O gerente da sociedade que possuía a licença de exploração da pedreira estava acusado, em conjunto com o responsável técnico, de 10 crimes de violação de regras de segurança.

Quem partilha da mesma opinião é António Alegria. "O presidente não tem culpa nenhuma, porque aquilo já vem muito detrás.”

Rui Pereira acredita que o julgamento já nada acrescenta à situação.

“O dinheiro já não traz a vida aquelas pessoas, e o julgamento também já não traz- as pessoas já estão a viver com aquilo”, pensou Rui Pereira.

A julgamento estão também funcionários da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), pronunciados por dois crimes de homicídio por omissão. O vice-presidente da Câmara de Borba, Joaquim Espanhol, está acusado de três crimes de homicídio por omissão.

A constituição dos arguidos foi divulgada em fevereiro de 2020, pelo Ministério Público (MP). No mês de dezembro desse mesmo ano arrancou a fase de instrução do processo. Depois dessas sessões, na fase de instrução foram ouvidas várias testemunhas pelo juiz titular do processo.

Em janeiro de 2021, no debate intrudutório, o Ministério Público afirmou que “mantém todos os factos da acusação imputados aos arguidos”. Em 2022, quatro anós após a derrocada ainda não havia arguidos no “banco dos réus”. Este ano, o ínico do julgamento já esteve marcado para 3 de abril, mas foi adiado para esta quinta-feria, por motivos de saúde da presidente do coletivo que vais julgar o caso.

Os 19 familiares e herdeiros das cinco vítimas mortais da derrocada receberam indemnizações do Estado, num montante global de cerca de 1,6 milhões de euros, cujas ordens de transferência foram concluídas em 2019.