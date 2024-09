Por detrás dos "interesses" nos incêndios, sobram teorias da conspiração

As empresas da celulose, entende a ativista, estão na origem do problema (por incentivarem a plantação de eucaliptos) e ainda podem, no futuro, vir a lucrar do sucedido, devido a negócios paralelos em que estão a investir.

“Estão a investir em negócios de bioenergia, biomassa e hidrogénio verde, o que faz com passa a ser menos importante para estas empresas se a madeira está queimada ou não, porque podem fazer uso da madeira de qualquer forma”, diz Leonor Canadas.

Não por acaso, na passada sexta-feira, a sede da Navigator, em Lisboa, foi escolhida pelos ativistas da Climáximo para uma ação de protesto. (A empresa vai apresentar queixa-crime.)

Portugal é o país com maior área relativa de eucaliptal no mundo. Ao mesmo tempo, é dos países que mais arde na Europa.

A Renascença questionou a Navigator e a Altri sobre como se posicionam perante a acusação de terem “interesse” e “responsabilidade” nos incêndios. Até ao momento, não obteve resposta.