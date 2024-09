"Próximos da população e da floresta". Militares no terreno ajudam a evitar novos incêndios

“Cerca de trinta, quarenta por cento [dos nossos incêndios] surgem em zonas no limiar, entre zona ardida e zona não ardida. O que me leva a entender que possivelmente se for de origem não natural, humana, querem que a zona ardida aumente de tamanho e se prolongue para outras fases”, declara o tenente de infantaria Rui Ribeiro.



E no caso, concreto, ocorrido na Telhadela, qual terá sido a origem do reacendimento? Os operacionais asseguram que uma faúlha de um incêndio anterior esteve na origem do fogo, mas Goreti Tavares tem outra convicção.