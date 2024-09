O fogo roubou-lhes teto e trabalho. Albergaria ainda está a acordar do pesadelo

“Eu saí à varanda e vejo já lume naquelas terras. Dei dois gritos e fui para baixo. O carro... pfff!” A mulher faz o gesto de uma explosão, referindo-se ao veículo que encontrámos à chegada, estacionado no terreno vizinho. As chamas saltaram para as traseiras da moradia rapidamente. “Vim à volta e já estava dentro daquele curral, o lume.”

Apoiada em duas muletas — sofre de Parkinson e foi operada à anca —, ainda conseguiu pegar numa mangueira, mas quando a água do depósito se esgotou, ficou sem alternativas. Sem eletricidade não tinha como ir buscar água ao poço.

O fogo começava já a subir pela casa. Estourou os vidros das janelas dos quartos e consumiu as persianas, no andar de cima. Um grupo de bombeiros de Vagos chegou mesmo na hora limite, ainda a tempo de arrancar as cortinas e impedir que as chamas entrassem no resto da casa.

Três dias depois, Albertina continua sem luz nem água e tem medo de ligar o gás, porque não sabe se os tubos ficaram danificados. “Tenho ido dormir a casa de uma sobrinha, lá ao fundo”, por receio de “ficar a fazer asneiras” durante a noite, sozinha no meio da escuridão. Mas daí a poucas horas já teria um motivo de alegria.