Com tanto trabalho, as horas de sono é que não têm sido muitas. "Estamos aqui desde segunda-feira de manhã", diz Paula Pinho. "Dormimos três, quatro horas por dia e depois regressamos".

O impacto, no entanto, para quem está a combater as chamas é relevante. "Tem muita importância para os bombeiros, o reconhecimento da população, porque eles estão no terreno, sofrem muito com isto. É a terra deles, é a população deles e este apoio é importantíssimo para eles", refere a voluntária.