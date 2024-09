Sever do Vouga. Na terra onde ninguém dorme, só se fala de fogo posto

O dono do restaurante Manjar da Pedra também não tem conseguido descansar mais do que um par de horas desde domingo. “Já nem estou a falar em negócio, esqueça, as pessoas querem é fugir daqui, porque estes últimos dias têm sido difíceis para todos nós. Estamos a ficar saturados.”

Deixámos para trás o fogo que não passou de um susto e, mal regressamos à Nacional 328, chamas aparatosas escalam a parede de árvores por trás da rotunda. Logo à frente, no cruzamento com a A25, a dimensão do incêndio revela-se com mais exatidão. Vários bombeiros e meios terrestres lutam contra as labaredas, numa encosta inclinada. O acesso está cortado pela GNR.

Poucos quilómetros adiante, vários populares vigiam o avançar de outro foco de incêndio, numa espécie de varanda natural que permite fazer uma panorâmica que começa na freguesia de Talhadas, alcança Albergaria-a-Velha ao fundo e deixa adivinhar, à direita, o centro de Sever do Vouga.