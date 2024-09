"Arderam jardins, arderam habitações. Nunca imaginamos que seria possível”

Para além da subida da temperatura, o vento foi também um forte aliado da propagação das chamas, espalhando faúlhas pelo ar que deflagraram focos de incêndio nas matas ou potenciaram o efeito do fogo que atingiu ainda o concelho Águeda.

Sobretudo entre as 7h e as 11h da manhã, esclarece João Oliveira, que “foi quando tivemos a maior velocidade do vento”.

Ao todo, só no distrito de Aveiro arderam dez mil hectares (uma área equivalente a Lisboa) havendo ainda três mortos a lamentar (um deles um bombeiro, morreu ao serviço de doença súbita). Há ainda várias habitações danificadas.