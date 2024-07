Lisboa fechou o centro ao Alojamento Local, mas deixou a porta aberta a 41 novos hotéis

Clotilde já pensa em encontrar outra zona para viver. “Vai ser mais rápido do que pensava. Numa imobiliária aqui ao pé, disseram-me que em dois a três dias vendia a casa”, resume.

Em novembro de 2019, a autarquia da capital justificou no regulamento municipal que iria enquadrar as novas regras de restrição ao alojamento local com a “crescente procura imobiliária [que] determinou uma subida acentuada das rendas e a precariedade do alojamento, tornando necessária a implementação de um conjunto de políticas públicas urbanísticas, com vista, nomeadamente, a defender o stock de habitação permanente, limitar a instalação de novos estabelecimentos turísticos nos bairros onde a sua presença já tem um peso excessivo em relação à residência total disponível, protegendo a identidade dos bairros da gentrificação e favorecendo o arrendamento acessível”.