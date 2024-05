Migrantes acumulam-se em hostel do Porto. “200 euros por colchão? Isto não é viver”

Já o inspector-geral da ASAE, Luis Lourenço, reconhece que seria "humanamente impossível" fiscalizar todos os alojamentos locais do Porto. "Não conseguimos chegar a todos os operadores económicos", lamenta. No ano passado, a ASAE visitou "cerca de 70 operadores económicos sobre esta matéria", no concelho do Porto.



A Renascença questionou também a Câmara Municipal do Porto sobre o acompanhamento que é feito destes espaços. De acordo com um "powerpoint" remetido pela autarquia, os seus fiscais fizeram, no último ano, perto de 2500 vistorias.

É só a ponta do iceberg: De acordo com site do Registo Nacional de Turismo, em todo o concelho do Porto estão registados mais de 10 mil Alojamentos Locais (onde se inserem os hostels).

"Já fiz muitas visitas domiciliárias a hostels onde há três beliches duplos por quarto e 500 euros por cada colchão. É desumano", sublinha a diretora do centro São Cirilo.

Desumano e com episódios recentes de violência, como aquele que se registou no Bonfim, quando um grupo de indivíduos invadiu uma residência de imigrantes e os agrediu. Duas das vítimas tiveram de receber tratamento hospitalar. Mariana Rozeira não absorve a tese de que os ataques se explicam pela sensação de insegurança nalgumas zonas do Porto. "Os dados estatísticos que tenho é que a violência diminuiu, as queixas relativamente a migrantes são muito pontuais", sustenta.

O mesmo indicam, em termos globais, os dados disponíveis do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), segundo o qual a criminalidade em Portugal tem vindo a decrescer desde 2006, quer em termos gerais, quer na classificação de "violenta e grave".

"Eu aceito que uma pessoa que vive na cidade do Porto veja o número crescente de migrantes, mês após mês, e, de facto, isto é uma realidade, sem dúvida nenhuma", admite a responsável, que diz compreender que "isso possa dar uma perceção de insegurança por haver mais pessoas em situação de sem-abrigo". Mas acrescenta: "Se isso depois se traduz em crimes concretos, acho que não."