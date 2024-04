Adelino Gomes, o grande repórter da revolução. “O meu 25 de Abril é só sortes"

Dez dias depois, esse capitão procurou-me na “Seara Nova”, porque, entretanto, alguém lhe tinha dito que eu era um homem da rádio e da televisão, embora tenha passado vagamente pela RTP. Ele foi à “Seara Nova” e disse: “Nós vamos fazer mesmo um golpe de Estado”. Dizem-me que você trabalhou na rádio e na televisão. Somos nós que vamos ocupar a RTP. Precisamos também de informações sobre a rádio. Diga-me lá quem é que a gente deve neutralizar?”



O Adelino fez um croqui da RTP.

Isso é o fim disto. A primeira pergunta foi: “quem é que a gente deve neutralizar na rádio?” Eu fiquei aflito. Neutralizar, na linguagem militar, significa dar um tiro ou pelo menos prender. “Na Emissora Nacional, não conheço ninguém, é porta-voz do regime. E no Rádio Clube Português? Há dois ou três assim mais conservadores, mas ninguém é contra uma mudança de regime ou vai telefonar para a PIDE”.

Lá lhe dei os nomes – foi mesmo assim – do Joaquim Furtado, do Júlio Isidro, do João Paulo Guerra. Da Rádio Renascença, não me perguntou nada. E depois continuou: "Digam-me lá uma coisa. Um tipo quando chega às instalações da RTP no Lumiar, onde é que está o primeiro polícia que a gente encontra?”. A verdade é que fiquei a saber [do golpe] e fiz o tal croqui.

Tentou desenhar onde é que as coisas estavam ali distribuídas?

Desenhei muito mal. Mas a verdade é que, três dias depois do 25 de Abril, fui à RTP - estava desempregado e a pensar que podia ir para ali trabalhar, mas acabei por ser convidado para ir para o Rádio Clube Português.

Ele estava lá na RTP, mas rodeado de pessoas. A seguir ao 25 de Abril, um militar tinha toda a gente à volta dele porque na cabeça das pessoas era garantido que qualquer militar era o mais virtuoso homem no mundo e no universo. Quando me viu, tirou o meu croqui da farda e disse: “eu ocupei isto com o croqui feito por aquele senhor”. Foi uma honra para mim. A verdade é que eu não acreditava muito, tinha aquela dúvida, até pela maneira como ele se comportou.