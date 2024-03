"Nações unidas" em Rio de Loba. "As pessoas aqui têm bom coração"

“Lá no Brasil, o contexto político também é bem conturbado e a insegurança, por exemplo, a casa que nós temos em São Paulo, quantos metros tem o muro? Um bunker e além de um muro muito alto, tem uma cerca elétrica muito mais alta. E daí quando nós chegamos aqui, nos deparamos com esse muro pequeno que qualquer um pode pular”, sorri Mónica, que aguarda ansiosa pela validação do seu diploma.

Para Marcelo, o principal motivo da mudança foi o futuro da filha. “O que nós queremos para ela é uma educação de primeiro mundo, viver em um país de primeiro mundo. E ter um futuro a partir da Europa. E estando aqui, tenho certeza disso tudo. Não podemos comparar ao que nós tínhamos no Brasil. Aqui as coisas são muito bem organizadas e funcionam. Um pouco burocráticas, é verdade. Mas tivemos uma experiência agora bem recente, um tratamento que a Cecília está fazendo. Fomos direcionados para o Hospital Infantil de Coimbra. E todo o procedimento foi feito em duas horas, com dia agendado, exames, medicamento. Isso tudo é formidável”, elogia o consultor imobiliário.

“Não notei preconceito”



“Oh, não tenha dúvida. Fomos muito muito muito bem acolhidas. De verdade. Não notei, nenhum preconceito”, diz Mónica, apesar de estar a par de algum discurso xenófobo nas redes sociais.

“As pessoas com quem nós nos relacionamos, os portugueses, todos muito simpáticos. Não tivemos problemas. Eu acho que a maior prova disso tudo foi no Natal. Os quatro vizinhos vieram tocar à nossa campainha e nos dar presentes. Foi muito comovente. E já fizemos jantar com eles aqui em casa. A vizinha aqui de trás tem uma escada para ela descer e subir. Esse muro eu não corro nenhum risco”, graceja.

Marcelo só lamenta ainda aguardar o agendamento do reagrupamento familiar, pelo facto de a mulher ser cidadã italiana. “A burocracia está presa no SEF- Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e no AIMA - Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Eles não têm data, não sei se não têm uma estrutura necessária para atender os imigrantes. Eu liguei hoje e eles me disseram: Marcelo, não tem vaga aberta para esse agendamento e não tem previsão”, conta, entristecido.

“Mãe, o que vai ter para o jantar?”, grita Cecília. “Pastel que é uma massa tenra com carne moída. Coisas que sentimos falta do Brasil, como o Nescau, que não encontramos aqui”, responde a mãe Mónica.