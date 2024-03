Grávida de nove meses foi às urgências. Dois dias depois, perdeu a bebé. "Não quero que outras mulheres passem por isso"

O nascimento

O coração da bebé parou de bater na quarta-feira, 6 de março. Mas Pâmela ainda teve de dar à luz.

Uma cesariana não era possível. O parto foi induzido. Foi preciso esperar, como com qualquer grávida, que a dilatação chegasse aos dez centímetros.

“Não tenho noção do tempo, não ficava assim olhando para o relógio. Mas foi um bom tempo, depois que me internaram. Não induziram logo. Fiquei ali esperando”, conta.

Confusa, em negação, a mulher de 26 anos ainda teve esperanças de que o destino pudesse ser emendado. “Queria que colocassem logo. Na minha cabeça iam colocar, ia ser rápido, ela ia nascer. Iam ter de reanimá-la.”

Não foi isso que aconteceu quando, quase 24 horas depois, nasceu a bebé morta. Uma experiência que “não tem explicação”, sublinha.

“Por dentro, era como se metade do meu coração tivesse parado de bater junto com o dela, não é? Ter de passar por tudo e no final saber que ia pegar nela no colo e ela não ia chorar, não é? Só perguntava a Deus: porquê? Estar a passar por tudo aquilo e no final não ouvir o chorinho dela.”

À espera

Pâmela teve alta do hospital no sábado à tarde, 9 de março. Para evitar um novo choque no regresso a casa, David e a esposa foram lá antes fazer uma limpeza. Desmontaram o que puderam do quarto da bebé, guardaram decorações.

A mulher de 26 anos ficará em casa de licença de maternidade nos próximos 120 dias. Tentará “recuperar” energias, lutar pelo possível.

Como a bebé nasceu já sem vida, nunca existirá um registo de nascimento. Nem vai haver certidão de óbito. Em "juridiquês", diz-se que o “feto não criou personalidade jurídica”, lembra David.

Haverá, sim, um funeral. A cerimónia é algo de que o casal não abdica.

Pâmela aguarda pelo resultado da autópsia, e que depois lhe seja entregue a bebé. Ia chamar-se Louise.