Bairro da Jamaica. A história (incompleta) de como uma casa nova tirou a 244 famílias o estigma do gueto

Marina Caboclo acusa os poderes públicos de racismo institucional. “Isto só acontece porque a câmara e o Estado acham que, porque é um bairro autoconstruído com imigrantes, com pessoas negras, com pessoas pobres, não têm de cumprir um mínimo do mínimo da lei. Quer dizer, não é uma formalidade, é completamente desumano. Como é que uma pessoa vai ter a sua casa partida e não recebe um papel a avisar qual é a data em que a casa vai ser partida?”, questiona.

E concretiza que tem dificuldade em entender como é que a câmara, “num momento de crise habitacional tão grave quanto o que vemos agora, pode achar que é normal despejar pessoas, famílias que são reconhecidas como vulneráveis, que não têm alternativa habitacional.”

A mesma advogada critica a autarquia por não ter procedido ao realojamento das famílias do lote 6 e do lote 8 que tinham direito a ter sido realojadas logo em outubro do ano passado e passar o Natal na nova casa. “Nada na decisão o impedia”, resume.

Realojamento diferente

Alexandra Arnaut contrapõe e afirma que, se a câmara pecou, foi por excesso. Diz que houve casos em que era consabido que uma pessoa não morava no prédio, mas conseguiu prová-lo. O município ficou de mãos e pernas atadas. “Sim, isso aconteceu no Lote 10”, assegura.