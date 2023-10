Portugueses sem "superavit". Como o OE passa ao lado dos mais pobres

Preocupados com a gestão orçamental do dia-a-dia, os portugueses mais pobres não parecem esperar muito do Orçamento de Estado para 2024. Gastos com a habitação são o maior problema. No segundo trimestre de 2023, só em Castelo Branco, o número famílias abrangidas pelo apoio monetário da Cáritas — ajuda para comprar medicamentos ou pagar rendas, por exemplo — passou de 86 para 139.

10 out, 2023 - 06:30 • Fábio Monteiro