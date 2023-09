"Tratam-nos como lixo". A droga às claras na montra turística do Porto

Leonel tem imóveis na Rua dos Pelames, "onde há filas para comprar droga", e mesmo ao lado do Mercado de São Sebastião, "onde as pessoas não têm problema nenhum em estarem ali a injetar-se à frente de toda a gente". É o pior dos cenários para quem tem um negócio que depende totalmente da atividade turística da cidade.

"Tenho clientes que, quando chegam ao local e veem pessoas a consumir ali mesmo à porta do prédio, preferem ir embora e procurar outro alojamento local, por vezes às 22 horas... Ali é que não querem ficar". E o problema é ainda mais evidente quando os casais viajam com os filhos pequenos. "Tanto assim é, que o nosso sistema de reservas já não permite crianças".

Como em qualquer atividade turística, o 'passa a palavra' nas plataformas mais utilizadas pelos viajantes é fundamental. "Infelizmente, temos muitas críticas de pessoas que dizem que a cidade é bonita, que os apartamentos são ótimos, mas que há muita droga e muita insegurança", lamenta.

Nuno Cruz, presidente da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto, partilha esta preocupação: "o problema aumentou para o dobro", diz, quando questionado sobre as atividades da droga.

No primeiro semestre deste ano, a ação da PSP no combate ao tráfico resultou em 225 detenções na zona da Pasteleira, 38 no bairro da Sé e 49 na área do bairro do Cerco. Já quanto à criminalidade praticada pelos consumidores de droga, o Comando Metropolitano da PSP do Porto explica que "estão a decorrer inquéritos judiciais, que foram participados junto das autoridades judiciárias".

No caso particular da Sé, a nota enviada à Renascença é ainda mais omissa. Nela pode ler-se que aquela zona da cidade "tem recebido por parte da PSP uma atenção particular no que respeita à segurança". Sem números disponíveis, resta a perceção de quem lá vive.