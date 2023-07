Imigrantes no turismo: triturados pelo motor que alimentam

Aumentar salários

No largo José Saramago, diante da Casa dos Bicos, alguns turistas, deitados na relva, aproveitam a sombra das árvores para descansar; devido às obras que ocupam muitas ruas da baixa de Lisboa, praticamente não há trânsito nas redondezas.

Nuno Fazenda, secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, aparece à hora combinada.

O socialista, natural da Covilhã, é ainda relativamente novo no Executivo de António Costa: entrou apenas no final de 2022, para substituir Rita Marques – demitida em dezembro por conflitos com o ministro da Economia. Há dez anos, é provável que poucos portugueses tivessem na ponta da língua o nome de quem tutelava a pasta do turismo; então, o setor valia 3,4% do PIB. Mas hoje a conjuntura é diferente.

O turismo “é uma importante atividade económica para o país”, assume Nuno Fazenda.

Em 2022, na exportação de serviços, segundo contas do Banco de Portugal, as “viagens e turismo” contribuíram com um saldo de mais de 21 mil milhões – quase 50% do total. E tudo indica que, nos próximos tempos, este número venha a aumentar.

“Hoje, Portugal já recuperou da pandemia do ponto de vista turístico. Em 2022, já conseguimos ter mais 15% de receitas turísticas face a 2019, que tinha sido o melhor ano de sempre. E já em 2023, nós tivemos o melhor quadrimestre de sempre na área do turismo”, revela.

O governante acredita que ainda “há margem para crescer” – “ao longo de todo o ano e todo o território nacional” - para além dos 22,3 milhões de turistas (não-residentes) que vieram até Portugal em 2022. Mas isso é viável? Faz sentido? Com o aumento do preço da habitação, um efeito colateral do turismo, não se estão a criar cada vez mais anticorpos ao setor nas grandes cidades?

A prioridade deve ser “garantir um equilíbrio”, dado que “o ADN do turismo e das cidades são os seus residentes”, defende.

“Há impactos do turismo que são muito positivos, do ponto da vista da economia, da sociedade, da valorização. Temos desafios? Temos. Temos o desafio de ter mais coesão territorial: mais turismo ao longo de todo o território. Assegurar e preservar os nossos recursos. Temos o desafio dos recursos humanos”, diz.

Os recursos humanos não são um desafio menor. Segundo a “Agenda Profissões do Turismo: 2023-2026”, apresentada pelo Governo em abril deste ano, o setor do turismo emprega hoje cerca de 300 mil pessoas e tem cerca de 50 mil postos de trabalho por preencher. Na próxima década, calcula-se, será necessário contratar mais 190 mil pessoas.

“Em Portugal, há um défice de recursos humanos em sentido lato e no turismo em particular. Temos de atrair talento, mas também reforçar as qualificações”, sublinha Nuno Fazenda.

Para captar mão-de-obra imigrante para o turismo (e não só), o Governo aprovou recentemente um novo regime de vistos para cidadãos originários de países da CPLP. “Uma boa parte da mão-de-obra da hotelaria e restauração vem de outros países”, admite.

Nuno vê com bons olhos a integração imigrantes no mercado de trabalho nacional e recorda o aumento significativo das contribuições para a Segurança Social destes cidadãos: em 2021, foram 1200 milhões de euros, 10% do total. “Portugal é um país aberto ao mundo, aberto à diversidade. Precisamos de pessoas, para acolher e também para trabalhar”, diz.

No turismo, o dilema está nos salários baixos e nos vínculos precários - para portugueses e imigrantes.

Segundo a “Agenda Profissões do Turismo: 2023-2026”, apresentada pelo Governo em já abril deste ano, a remuneração média nos setores do alojamento, restauração e similares é 34% inferior à remuneração média do total da economia. Em média, os trabalhadores do turismo ganham 938 euros brutos por mês e apenas 60% tem contrato permanente.

“Temos de fazer um esforço para aumentar os salários dos trabalhadores da área do turismo e garantir mais estabilidade. O acordo de rendimentos [aumento do salário mínimo] foi um passo na direção certa”, diz.

E depois acrescenta: “É conhecido que várias empresas estão a ir além do que era o valor estabelecido. Admito que em alguns casos a base era baixa. Mas esse esforço para que as próprias empresas garantam o seu futuro é de facto remunerar melhor e garantir estabilidade.”

O apelo do governante, no entanto, parece ainda não ter chegado aos ouvidos dos patrões. Para o próximo dia 28 de julho, a Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (FESAHT) convocou um dia de greve e concentração à porta da Secretaria de Estado do Turismo.

O objetivo é “alertar o Governo e os patrões que é necessário desbloquear a contratação coletiva”.