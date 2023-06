SNS na periferia: do serviço médico obrigatório ao “choque geracional”

Menos obrigações, mais contratações

Eugénia Madureira, diretora clínica do Centro Hospitalar do Nordeste (CHN), é avessa à ideia de algum tipo de obrigatoriedade no SNS.

Por isso mesmo, nota: “Tudo aquilo que vem como imposição não resulta muito bem” junto da classe médica. Para captar profissionais, o interior (qualquer distrito que não Lisboa ou Porto, leia-se) tem de “ser discriminado de forma positiva.”

Medidas como o subsídio de interioridade – um apoio de cerca de 1100 euros anuais, pagos durante um período de seis anos, para médicos que se mudem que optem por ocupar vagas em hospitais no interior no país – “ajuda qualquer coisa, é certo, mas também não é por esse valor que as pessoas vêm”.

Aliás, o subsídio de interioridade cria um problema.

“Imagine: eu sou de Bragança, fui para Bragança por opção, gosto da minha cidade, gosto de lá estar. Tenho uma remuneração X. E vem um outro colega que vai ter as mesmas responsabilidades, o mesmo trabalho, as mesmas tarefas que eu e porque vem de outro local já tem um incentivo. Isso aí nunca é solução. Cria mau ambiente. E é uma discriminação que não é positiva. Se disserem [aos médicos] que há na faixa litoral um pagamento de horas até X, mas se estão na faixa interior essas mesmas horas são pagas a um X + Y, acho que aí sim. Haver discriminação positiva do interior pela positiva. Acho que é uma mais-valia. E pode ser um atrativo”, explica.

De acordo com a diretora clínica do CHN, mais importante que a majoração das horas extraordinárias era “ter uma remuneração base para todos os médicos”. Em particular, os jovens médicos têm uma “remuneração base que não é condizente com a responsabilidade da profissão”.

Um médico especialista em início de carreira, com um horário de 35 horas e sem exclusividade com o SNS, ganha cerca de 1876 euros mensais brutos. Já com dedicação ao serviço público, aufere 2605 euros mensais brutos.