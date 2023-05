Elad Dror arguido na operação Babel. O empresário, o edifício mais alto do país e alguns limões

Há menos de uma semana, Elad Dror, fundador e CEO do grupo Fortera - fundo de investimento israelita que atua no setor imobiliário de luxo na região do Porto -, era notícia. Melhor: dava uma notícia. Em entrevista à publicação “Vida Imobiliária”, garantia: nos próximos cinco anos, o grupo Fortera vai investir 700 milhões de euros em Portugal.

Tendo em conta os projetos que já estavam na calha e já eram públicos, não havia motivos para duvidar. A título de exemplo, bastava referir o Skyline; edifício com 28 andares, no centro de Vila Nova de Gaia, projetado pelo arquiteto Souto Moura, anunciado ainda em julho do ano passado, que quando (ou se) for construído, será o mais alto do país.

Chegado a Portugal em 2010 pela primeira vez, com o intuito de vender carrinhos telecomandados em centros comerciais, já há alguns anos que o empresário israelita (e judeu sefardita), crítico vocal do fim dos vistos gold (“Fim custará milhares de empregos”), entrou em força no setor imobiliário.

Em 2014, em parceria com o compatriota Nir Shalom, fundou o grupo Fortera, empresa portuguesa que conta “com mais de 300 colaboradores” e que está a “desenvolver e a gerir vários projetos com mais de 1.000 apartamentos, 818 quartos de hotéis e 235.000 m² de uso misto”.

Só na região do grande Porto e Gaia, pelo que a Renascença conseguiu apurar, há 12 grandes projetos imobiliários – em diferentes fases de execução. (O website do grupo Fortera está, de momento, em baixo.) Desde o ano passado, a empresa tem como embaixadora a apresentadora da RTP Sónia Araújo.