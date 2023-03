Programa do Governo é para "fechar o AL"

Várias dezenas de proprietários de alojamentos locais (AL) manifestaram-se no Porto, este sábado, contra o Programa Mais Habitação do Governo que, dizem, representa um ataque ao setor e que "vai fechar o AL".

No caso do Porto, Vanessa Coelho, uma das organizadoras do protesto, diz que, das "cerca de dez mil licenças emitidas" na cidade, "se a contribuição especial avançar, todas vão ter de fechar porta, porque não vão resistir".