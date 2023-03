Só 1% dos contratos entre setor público e escritórios de advogados foram por concurso público

Nas sociedades de advogados que mais faturam com entidades do setor público, além das líderes Vieira de Almeida e Sérvulo, a Abecassis, Moura Marques, e PLMJ e a Cuatrecasas também figuram no top-10. Em todas, mais de metade do valor total dos contratos são feitos por ajuste direto superior ao limite legal, e para os quais é preciso invocar as exceções que a lei prevê.

Para um aumento da externalização dos serviços jurídicos, segundo Prata Roque, concorre também a redução de quadros da Função Pública. A tendência, segundo o professor, adensou-se depois da presença da “troika” em Portugal.

“Sei que é muito popular, está muito em voga defender-se a redução do número de trabalhadores da Função Pública. Mas nós, como como seres pensantes, como cidadãos responsáveis temos de questionar se nos interessa ter uma administração pública mal apetrechada. Se nos interessa não ter bons engenheiros informáticos, não ter bons especialistas em cibersegurança, não ter bons juristas na Administração Pública. Se não tivermos, então o que acontece é que há uma necessidade de contratação externa”, reconhece.



Entre os 19 e os 20 mil para fugir a justificações?

Mas há ainda uma outra particularidade dos números que a Renascença trabalhou a partir do Portal Base. Há 377 contratos, 18,5% do total, que foram celebrados com valores entre os 19 e os 20 mil euros. Trata-se do limiar do valor que a lei prevê para que não tenha de ser justificado o porquê de optar pelo ajuste direto e não avançar para a consulta prévia ou o contrato público. No total valem 7,4 milhões de euros.