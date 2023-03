"O sistema está a ser montado para que a contratação pública seja uma exceção”

Entre os anos de 2020 e 2022, o Estado e o setor público — que engloba autarquias, entidades públicas, ordens profissionais, etc — fizeram 2.551 contratos de serviços com escritórios de advogados, mas desses apenas 25, ou seja 1%, é que foram feitos através de concurso público.

A análise feita pela Renascença aos dados que constam do Portal Base permitiu ainda hierarquizar as autarquias, as entidades públicas que mais gastam com serviços jurídicos e os escritórios de advogados que mais ganham nas relações com o setor público. As contas dos três anos somados dão um custo para o erário público que pode chegar aos 92 milhões de euros na contratação de advogados e juristas.