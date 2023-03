Bastonária dos Advogados: “Não há inversão de valores [na contratação pública] no recurso ao ajuste direto”

A análise feita pela Renascença aos dados que constam do Portal Base permitiu ainda hierarquizar as autarquias, as entidades públicas que mais gastam com serviços jurídicos e os escritórios de advogados que mais ganham nas relações com o setor público. As contas dos três anos somados dão um custo para o erário público que pode ascender aos 92 milhões de euros na contratação de advogados e juristas.

Em reação aos números, a bastonária começa por dizer à Renascença que olha para os números avançados no especial “O império do ajuste direto” com “tranquilidade”.

“É preciso não diabolizar aquilo que é uma figura perfeitamente admissível pelas regras da contratação pública”, explica. “Não é porque existem muito mais ajustes diretos do que concursos públicos que isso os coloca numa situação de ilegalidade.”

Ao analisar esta realidade, Fernanda Pinheiro defende que não lhe “parece que exista nenhuma espécie de inversão de valores no recurso ao ajuste direto”.