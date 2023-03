Ajustes diretos. “Captura da Administração Pública pelos escritórios de advogados é um problema brutal”

No especial “Império do ajuste direto”, a recolha de dados do Portal Base permitiu também perceber que nas autarquias, em 77 contratos, a Câmara de Lisboa, entre 2020 e 2022, gastou quase 2,3 milhões de euros e lidera o ranking.

Já o Banco de Portugal (BdP) gastou cinco vezes mais, num total de 11 milhões de euros, no mesmo período. Deste valor, 99% foi em contratos por ajuste direto. No tempo analisado, o BdP celebrou 23 contratos com escritórios de advogados.

A sociedade Vieira de Almeida foi quem mais faturou nos últimos três anos, num total de 9,3 milhões de euros, muito por causa dos contratos que estabeleceu com o Banco de Portugal. Deste valor, a quase totalidade (97%) resulta de ajustes diretos.