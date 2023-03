Taxa RTP: quem te paga e quem te vê?

Ideologia e inflação

A ideia de abolir a CAV, conforme propõe a IL, não é um tema novo. E na conjuntura económica internacional, tendo em conta a inflação, não seria algo inédito. No ano passado, França tomou esse caminho e eliminou a cobrança de 138 euros anuais. Aliás, tanto a Turquia como a Dinamarca tomaram também a opção de acabar com as respetivas CAV em 2022.

Estas nações, contudo, não eliminaram o financiamento do serviço público de rádio e de televisão. No caso dinamarquês, seguindo o exemplo dos países nórdicos, a CAV foi substituída por um imposto calculado no momento do apuramento do IRS anual. Em França, a verba passou antes a ser retirada do IVA que os franceses pagam ao Estado nos mais diferentes serviços e compras.

É neste ponto que o projeto de lei da Iniciativa Liberal se afasta do que foi feito lá fora. O partido dá, como primeira justificação para a abolição da CAV, “o contexto da atual crise dos preços da energia”, fala na importância da redução do IVA da eletricidade, mas, por último, nota que o partido “considera que os fundos públicos não devem financiar serviços de radiodifusão e de televisão”.

João Cotrim Figueiredo não nega o aspeto ideológico da proposta. E apesar das críticas à qualidade e audiências da RTP, diz que devem sempre existir “serviços públicos na transmissão televisiva”.

“Nós admitimos a existência daquilo que se pode chamar de serviços públicos na transmissão televisiva, o que significa que há matérias que o mercado nunca suprirá e, portanto, caberá ao Estado assegurar esses serviços. Mas aquilo que é hoje o âmbito do contrato de concessão devia ser muito mais restrito”, diz.

O modelo de financiamento destes “serviços mínimos”, contudo, nunca deve passar por uma taxa como a CAV. “Tratando-se de um serviço público, devia estar financiado através do OE e não através de contribuições deste tipo.”