Vacina Covid portuguesa chumbada pelo PRR. “Era uma ótima oportunidade de pôr no mapa uma empresa científica”

O projeto, que pedia um investimento de 65 milhões de euros, englobava, além da realização de ensaios clínicos da “primeira vacina inteiramente desenvolvida e produzida em Portugal” contra a Covid-19, a implementação de um serviço de ensaios não clínicos e a construção da primeira unidade industrial de vacinas e biológicos laboratórios BSL-3, com a criação de 250 postos de trabalho.

Dos 65 milhões de euros pedidos, 23,4 milhões estavam relacionados com investigação e desenvolvimento, enquanto quase 40 milhões são de investimento produtivo, com o restante valor referente a divulgação, recursos humanos e internacionalização da marca.

O projeto representaria apenas dos dois mil milhões referentes a tecnologia no PRR, e apenas dos mais de oito mil milhões destinados aos projetos escolhidos.

As razões para que a candidatura fosse chumbada, no verão do ano passado, foram “transversais”, indica Bruno Santos. “Dentro dos diferentes fatores, incluindo o impacto no país, na região, na inovação do projeto, nunca tivemos uma avaliação máxima, fomos sempre avaliados no 4 ou no 3 numa escala de 0 a 5, o que prejudicou o resultado global.”

Apesar de terem reunido voluntários para a fase de testes seguinte, esta nunca chegou a avançar por falta de investimento.

O líder da Immunethep refere que, entre os projetos escolhidos no PRR, estiveram candidaturas relacionadas com a “economia mais tradicional”: “Se virmos os projetos que foram apoiados, sendo inovadores, acabam por não trazer este tipo de conhecimento com base científica.”