Milhares de professores manifestam-se em Lisboa com pedidos de demissão

Milhares de professores de todo o país estão hoje concentrados em Lisboa, numa manifestação em defesa da escola pública e contra as propostas de alteração dos concursos. Críticas às políticas do Governo para o setor e pedidos de demissão do ministro da Educação, João Costa, marcam o protesto.

A manifestação é convocada pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP), mas conta com centenas de professores não sindicalizados. Os docentes estão concentrados no Marquês de Pombal e seguem depois para a Praça do Comércio, no centro da capital.



A organização fala numa adesão de 100 mil pessoas ao protesto, enquanto os números da Polícia de Segurança Pública apontam para quase 30 mil manifestantes.