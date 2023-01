Maternidades por um fio. “Cinco ou dez minutos de diferença podem ser fatais”

A diretora do serviço de Obstetrícia e Ginecologia de Vila Franca de Xira, Paula Tapadinhas, salienta as diferenças relativamente ao peso dos horários de trabalho. “Muitas vezes existe maleabilidade nos privados. As pessoas têm as horas semanais que acordarem, e no SNS não é bem assim”.



Tudo isto faz com que, em Lisboa, quase um terço dos partos ocorram já em unidades privadas e que, no Norte, o número não seja muito distante. Ayres de Campos diz que a Covid-19 reforçou a tendência do aumento de peso dos privados, e que a insegurança no sistema público que se verificou no verão teve peso no crescimento do fenómeno.

É algo que o preocupa, não por um preconceito em relação aos privados mas com base em dados objetivos, diz. Um deles, bem concreto: o número de cesarianas. Em Lisboa, nos hospitais privados, assegura, anda à volta dos 60%, número que sobe no Norte e no Centro para quase 90%.

“Para as grávidas tem riscos acrescidos de infeção, e depois é o SNS que tem de lidar com as complicações mais graves dessa técnica”, ressalta.

Mas o que pode então fazer-se para evitar esta debandada de especialistas e inverter o ciclo? Miguel Guimarães apresenta o exemplo do Canadá, que cria uma rede de apoio estatal para os profissionais.

O bastonário dos médicos destaca os incentivos fiscais, que passam por pagar menos de 50% de impostos, e propõe o aumento de vencimentos para o dobro entre os que trabalham nas principais cidades, bem como a criação de incentivos na habitação, que podem passar por casas gratuitas, para além de uma aposta em condições sociais e laborais para a mudança da família do médico.