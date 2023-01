Desde 2012, a NAV esteve quase três anos sem presidente

Os homens da presidente

Por regra, o Conselho de Administração da NAV é constituído por um presidente e dois vogais - um com as pastas operacionais e outro as financeiras. Alexandra Reis foi nomeada presidente do Conselho de Administração seis semanas depois de ter saído da TAP (por iniciativa da companhia aérea), num despacho assinado por Pedro Nuno Santos e Fernando Medina, a 24 de junho.

Nenhum dos dois governantes esclareceu como se chegou ao nome de Alexandra Reis para a posição na NAV, nem se outros potenciais nomeados foram equacionados para o cargo.

Depois de seis semanas sem ocupação oficial, a ex-secretária de Estado foi ganhar para a NAV cerca de metade do que auferia mensalmente na TAP.

De uma média de 17.500 euros mensais, na NAV passou a ganhar cerca de oito mil euros (5.722 euros de remuneração base e 2.289 de despesas de representação), de acordo com o estatuto remuneratório da empresa de controlo de tráfego aéreo, que é público.

Em julho de 2022, em simultâneo com Alexandra Reis, para o Conselho de Administração entrou o vogal Gonçalo Nuno Pinto Pais do Vale. Sendo responsável por todos os pelouros financeiros da NAV, o economista licenciado pelo ISEG veio do setor privado. Nos últimos 14 anos, trabalhou para a consultora Deloitte, entre outras empresas, e não tem ligações conhecidas ao Partido Socialista.

Na equipa manteve-se Pedro Gonçalo Roque Ângelo. O advogado é vogal no Conselho da Administração - também por nomeação conjunta do ministério das Finanças e das Infraestruturas – desde março de 2020, tendo integrado a equipa liderada por Manuel Teixeira Rolo, o antecessor de Alexandra Reis.

Pedro Ângelo, que entrou para a NAV como técnico jurídico em outubro de 2019 e foi promovido seis meses depois a vogal, acumula ainda a posição de vogal no Conselho Superior do Ministério Público desde setembro de 2021.

O advogado tem um passado com a NAV e no Partido Socialista na Assembleia da República. De janeiro de 2013 a dezembro de 2015, foi técnico superior no gabinete jurídico da NAV. Antes disso, entre passagens por escritórios de advogados, foi consultor no Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros, na segunda legislatura de José Sócrates (2009/11).

Durante a primeira legislatura de António Costa (2015/2019), Pedro Ângelo ocupou o lugar de técnico especialista no Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme Waldemar d’Oliveira Martins (de dezembro de 2015 a fevereiro de 2019). Depois, de fevereiro a outubro do mesmo ano, foi chefe de gabinete do Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Alberto Souto de Miranda.