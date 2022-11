Operação Censos Sénior: 60% são mulheres que vivem sozinhas ou isoladas

Faltam condições de habitabilidade e higiene

No mês de outubro, o Comando Territorial da Guarda realizou a Operação “Censos Sénior 2022”, no âmbito do Policiamento Comunitário, que visa garantir um conjunto de ações de patrulhamento e de sensibilização à população mais idosa, que vive sozinha ou isolada, através da atualização dos registos das edições anteriores.

Durante a operação, os militares realizaram uma série de ações que privilegiaram o contacto pessoal com as pessoas idosas em situação vulnerável, no sentido de sensibilizarem e alertarem este público-alvo para a adoção de comportamentos de segurança que permitam reduzir o risco de se tornarem vítimas de crimes, nomeadamente em situações de violência, de burla e furto.

Na edição de 2022 da Operação “Censos Sénior”, a Guarda realizou 26 ações em sala e 202 ações porta a porta, abrangendo um total de 2701 idosos. A primeira edição da Operação Censos Sénior decorreu em 2011. Em 2022, no país foram sinalizados 44.511 idosos que vivem sozinhos e/ou isolados, ou em situação de vulnerabilidade, em razão da sua condição física, psicológica, ou outra que possa colocar em causa a sua segurança.

A trabalhar na Operação Censos Sénior há dez anos, o Capitão Daniel Fernandes, Comandante do Destacamento Territorial da GNR de Gouveia, observa que grande parte dos idosos vive em condições precárias. “No distrito da Guarda, existem mais mulheres sinalizadas do que homens, cerca de 60%. De uma forma geral, são viúvas ou pelo facto de os seus companheiros estarem institucionalizados. É uma realidade do nosso distrito. Os idosos que sinalizamos têm uma situação económica com carências, falta de condições de habitabilidade e de higiene. Temos vindo a aumentar o número de idosos sinalizados, mas também temos mais equipas no terreno”, justifica, realçando que este ano sinalizaram 32 idosos em situação vulnerável, para serem acompanhados noutras instituições.

Dados relativos ao concelho de Celorico da Beira

248 idosos sinalizados

- 118 Sexo Feminino (47,5%)

- 34 Sexo Masculino (13,7%)

- 96 N/S - N/R (38,7%)

Idades entre 67 e 100 anos.





Dados relativos ao distrito da Guarda

5.243 idosos sinalizados

3.100 – Sexo Feminino (59,1%)

967 – Sexo Masculino (18,4 %)

1,176 – N/S – N/R (22,4 %)

Idades entre 61 e 105 anos.