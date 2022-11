O carteiro não toca sempre duas vezes

Uma empresa (privatizada)

Funcionário há mais de 30 anos dos CTT, Vítor Narciso vê com desgosto o acumular de polémicas em torno da operadora. “Não há comparação possível” com o que a empresa era há duas décadas, quando nas grandes cidades, leia-se Porto e Lisboa, existiam “duas distribuições diárias de correio, por causa do comércio e da indústria”. “Mandávamos uma carta hoje de manhã para o Porto e no dia seguinte era entrega. Uma carta normal. Agora não”, conta.

Mas os tempos mudaram, assim como o negócio dos CTT. Se no início dos anos 2000, a operadora fazia circular mais de 6 milhões de cartas diariamente, neste momento o volume é de cerca de 2 milhões. No final do primeiro trimestre de 2019, a entrega de correspondência representava 70% dos proveitos dos CTT. Já no final de 2021, pela primeira vez na sua história, foram apenas 49%.

Dito isto, os CTT – empresa fundada por D. Manuel I, a 6 de novembro de 1520 - nunca deram prejuízo quer antes, quer depois de serem privatizados em 2013, pelo executivo de Passos Coelho. Nunca, em quase 500 anos, o Estado (ou a Coroa) teve de abrir os cordões à bolsa, nunca a correspondência dos portugueses esteve de alguma forma sob ameaça.

Há nove anos, com o país sob o olhar atento da Troika, o Conselho de Ministros justificou a alienação como “tendo em vista o desenvolvido estratégico da empresa”. A venda, concluída a 5 de setembro de 2014, rendeu aos cofres do Estado 909,2 milhões de euros. Um “bom preço”, defendeu o primeiro-ministro social-democrata.

O debate em torno da escolha do governo de Passos, todavia, nunca cessou. Em particular, junto dos partidos à esquerda. No caso do Bloco, a ideia de reverter a privatização dos CTT constou do programa eleitoral para as legislativas, tanto em 2019 como 2022. (O de 2015, não fazia menção.) No PCP, ipsis verbis. “Reconstituição da rede pública postal, a partir da recuperação da propriedade pública dos CTT, com a reabertura de estações dos correios e centros de distribuição em todo o território”, lia-se no programa comunista.

Nas fileiras do Partido Socialista, nos últimos anos, foram também já muitas as vozes pedir a nacionalização. Ou, pelo menos, a entrada do Estado na estrutura acionista. Em 2019, o ex-deputado socialista Artur Penedos escreveu, num texto de opinião no “Público”, que “à semelhança da TAP, é urgente proceder à reversão da privatização dos CTT”, defendendo ainda a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para “apurar desvarios e prejuízos causados ao país”.

No mesmo ano, antes da ida às urnas para as legislativas, Manuel Pizarro, atual ministro da Saúde, disse ao “Público” que a privatização dos CTT era “um escândalo”. O governante prometeu que iria bater-se dentro do PS para que a renacionalização viesse a constar do programa eleitoral. Mas spoiler: nunca chegou a acontecer.

A 12 de março de 2020, o deputado socialista Hugo Costa afirmou no Parlamento que a privatização dos CTT fora um “manifesto erro”, escrito em “letras gordas”. No mesmo debate, o ministro Pedro Nuno Santos, responsável pela tutela, não se coibiu de dizer que a privatização dos CTT havia sido “um erro que não acautelou o interesse do povo", e deixou no ar a possibilidade de o Estado entrar na estrutura acionista da empresa ou renacionalizá-la mesmo.