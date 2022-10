Santarém não quer ficar a ver passar aviões

Até há cerca de dois meses, Ricardo nunca tinha ouvido falar de tal plano. E, desde então, tudo o que sabe vem de órgãos de comunicação. No gabinete, em que recebe a Renascença, guarda uma pequena pasta com as muitas notícias que têm saído sobre o projeto. Documentos oficiais? Não há.

“Sabemos que os municípios da CIM [Comunidade Intermunicipal] do Médio Tejo já tiveram um encontro e que as câmaras vizinhas aprovam, gostavam que o aeroporto viesse para a zona de Santarém. Seria bom para o nosso concelho, para as freguesias vizinhas. Seria bastante bom”, diz.

Na pilha de folhas de Ricardo estão patentes as proporções que a ideia tomou. Se as primeiras notícias falavam de um pequeno aeródromo regional, de iniciativa privada, em pouco menos de um mês tudo mudou.

Com o futuro aeroporto de Lisboa ainda num impasse – após o episódio da decisão de Pedro Nuno Santos revogada por António Costa -, o primeiro-ministro anunciou, a 23 de setembro, numa tentativa de entendimento com o PSD, a criação de uma comissão técnica para estudar todas as possíveis localizações. E surpresa: Santarém constava na lista.

As povoações de São Vicente do Paúl entraram assim no enredo dos desígnios nacionais. E a ideia começou a ganhar raízes. Ouvidos pela Renascença, alguns dos maiores proprietários da região admitem ver com bons olhos o empreendimento; há até já burburinhos sobre valores para venda.

Parte da população, todavia, está cética. Habituados a turistas, os locais têm receio do “barulho” e da “confusão” que um aeroporto trará. Seria o fim da pacatez das povoações, que hoje são flanqueadas por grandes extensões de vinha e olivais. A especulação imobiliária poderia também provocar estragos.