"Angústia total". O dia a dia de uma instituição social em agonia financeira

Baixos salários, boa vontade e criatividade

Por ser um setor com baixos salários, algumas instituições têm dificuldade em captar profissionais. O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior lamenta que “continuem a não conseguir pagar aos funcionários aquilo que merecem”, mas sublinha o empenho das equipas. “Muita gente não abandona este trabalho, porque o faz com espírito de missão.”

Alexandra Mamede, de 39 anos, é animadora sociocultural no lar da organização. Garante que, apesar dos problemas do sector social, o seu trabalho “é muito gratificante”.

“Alguém tem de ficar. Além disso, esta instituição, ao contrário de outras, apoia as nossas estratégias e isso é muito positivo para quem quer fazer um bom trabalho.”

Parte do seu dia-a-dia, conta, passa por “encontrar soluções para as limitações existentes”. Dá um exemplo: “Temos muitas pessoas com demência e somos nós quem fazemos quase todos os materiais de estimulação cognitiva com que trabalhamos, para além dos projetos que vamos implementado.”

Rosália Guerra, colaboradora e coordenadora do centro de dia durante a pandemia, recorda que, sobretudo nos últimos dois anos, “graças ao empenho de todos”, a Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior criou métodos de trabalho mais eficientes e novas soluções para responder às limitações provocadas pela Covid-19.

“Além de um gabinete de apoio às famílias, disponibilizamos cadernos de estimulação cognitiva para as pessoas fazerem em casa e tablets para que se mantivessem em contacto com as famílias. Não deixámos de prestar apoio com as refeições e com a higiene”, diz. “Com o confinamento, encontrámos, por exemplo, pessoas que não tinham banheira em casa ou gás e foi preciso enviar um canalizador para resolver o problema.”

Cientes das dificuldades, os trabalhadores, incluindo muitos dos utentes, vão procurando usar os recursos de forma sustentável. A lavandaria, por exemplo, só funciona no período em que a tarifa é mais barata. Todos sabem que as luzes só devem estar acesas quando necessário e que as torneiras devem ficar bem fechadas após cada utilização, como lembram vários cartazes espalhados pela casa.

Ana Inácio, psicóloga da organização, destaca a resiliência das equipas e o esforço para ”a utilização racional dos bens”.

“As pessoas sabem que vivemos tempos diferentes e têm noção do esforço que a instituição faz para garantir que o essencial não nos falta.” E acrescenta: “Há um estrangulamento financeiro, mas as coisas vão acontecendo graças à boa vontade de muita gente”.