Quatro albufeiras podem ficar sem água até 2024. Ambientalistas avisam que mais barragens podem secar

Um modelo matemático elaborado pela Renascença indica que quatro albufeiras portuguesas podem ficar sem água, até 2024.

O modelo prevê que as albufeiras de Alto Lindoso (Viana do Castelo) Alto Rabagão (Vila Real), Bravura (Faro) e Campilhas (Setúbal) cheguem aos 0% de capacidade em dois anos ou menos, se pouco ou nada chover e se nada for feito para combater a seca que se tem feito sentir por estes territórios do país.

À Renascença, o analista de dados Paulo Maia refere que o modelo estatístico aprende com os “dados históricos” do volume de água nas albufeiras e não quer dizer "que as coisas aconteçam mesmo". Realça que a previsão "assume bastantes coisas que podem ser prevenidas".

"A primeira componente é a tendência, que é o valor de crescimento, que normalmente é uma coisa mais a longo prazo. Por exemplo, se o nível da água está a baixar ao longo do tempo, a tendência vai ser uma linha de crescimento negativa. Esta componente é linear. Depois há componentes sazonais que são adicionados à tendência original. E podes ter aqui sazonalidades semanais, mensais, anuais. E o modelo tenta também aprender isto", explica.

Em reação a estas previsões, Alice Pisco, porta-voz da Plataforma Água Sustentável (PAS), diz que "é preocupante que isto seja uma possibilidade", mas indica que a situação já era problemática "há alguns anos".

A representante da Plataforma acrescenta que "todas as barragens do Algarve estão com armazenamento abaixo da média" e não tem dúvidas que mais "se encaminham para o mesmo cenário" às do modelo da Renascença.

Já Rosa Guedes, também da PAS, considera que as medidas tomadas até agora para combater a seca têm sido "pontuais e não estruturais".

Rodrigo Proença de Oliveira, doutorado em Engenharia Civil do Ambiente, lembra que “há medidas de eficiência que estão a ser tomadas, há algumas barragens em que foi proibida a produção de energia, outros em que foi proibida o uso da água para rega.”

Albufeiras com volumes de água entre os 3% e os 20%

Em fevereiro deste ano, o Governo ordenou a suspensão da produção elétrica em cinco barragens da EDP: Alto Lindoso/Touvedo, Alto Rabagão, Vilar/Tabuaço, Cabril e Castelo de Bode no Zêzere. Foi também suspenso o abastecimento de água para a rega a partir da albufeira da Bravura em Lagos. O objetivo: garantir o abastecimento de água para consumo humano durante dois anos, mesmo em barragens utilizadas para produzir eletricidade.

De acordo com o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, a barragem em pior situação é a de Campilhas, no concelho de Santiago do Cacém, que está a 3% da sua capacidade, com valores abaixo do volume morto de 1 milhão de metros cúbicos.