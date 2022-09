A última gota

Joaquim Sobral tinha sete anos quando a barragem de Campilhas foi inaugurada. “Foi no ano em que entrei para a escola”, recorda, com um sorriso sarcástico no canto da boca. O produtor de arroz do Vale do Sado – na época, uma criança - não esteve presente na cerimónia. Lembra-se, em todo o caso, de ouvir à noite “na telefonia” o discurso do então Presidente da República, Francisco Craveiro Lopes.

Corria o ano de 1954, e Salazar tinha em curso um plano de expansão da reserva hidrográfica (e, por corolário, da rede energética) no país - cujas marcas são visíveis ainda em 2022. Das 263 barragens que existem em Portugal, a maioria foi construída no período do Estado Novo; desde o ano de 2000, foram erigidas apenas 65 barragens, de acordo com dados da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

O reservatório de Campilhas, com mais de 26 milhões de metros cúbicos de capacidade útil, plantado no concelho de Santiago do Cacém, iria ter como propósito o abastecimento de água para consumo e rega. E assim foi durante quase sete décadas.

Graças à (nova) abundância de água, as culturas agrícolas na região mudaram: trocou-se o comum trigo – favorável ao sequeiro alentejano – pelo bem mais valioso arroz. A barragem tornou-se um local de veraneio; nos dias mais quentes de verão, muitas pessoas passaram a fazer piqueniques nas margens, dar mergulhos.

Agora, o cenário mudou. Campilhas é uma tragédia iminente; o espelho de água minguou e assemelha-se a uma banheira praticamente vazia, cujo ralo alguém se esqueceu de tapar; dá a impressão que, sem grande esforço, pode ser atravessado a pé. Os antigos volumes que a barragem costumava abarcar estão bem delineados, visíveis a olho nu, no perímetro da albufeira.

De acordo com o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, a Campilhas está a 3% da capacidade – o pior registo ao nível nacional. E se pouco ou nada chover e se nada for feito para combater a seca, será mesmo uma das quatro albufeiras que podem ficar sem água, até 2024, tendo em conta um modelo matemático elaborado pela Renascença.