Prisão: uma mancha que não sai do currículo

Do sonho do teatro ao pesadelo da prisão



Nasceu em São Tomé, mas foi para Portugal que a mãe o trouxe quando era pequeno. Gilson Fonseca tinha vários sonhos quando era novo. “Ser ator, cheguei a fazer teatro, dança e futebol, que é uma das minhas grandes paixões”, conta à Renascença.

Esteve preso durante sete anos e meio. Está em liberdade há poucos meses. Acredita que, “com o passar do tempo, vamos crescendo e ter alguma coisa de base” e que quando estava na casa dos 20 queria estar ligado ao comércio.

O caminho foi desviado pelas circunstâncias que viveu. Fala em “falta de apoio” familiar e social, mas não passa culpas pelas escolhas que fez.

“Não, é a minha cabeça. Jamais poderei pôr a culpa em cima de alguém por erros meus. Jamais”, atira Gilson.

Foi para trás das grades com 26 anos. Na altura já esperava o desfecho. “Tinha noção, obviamente. Um dia tanto se anda à chuva, que se molha”, relata.

“No momento em que fui preso, a única coisa que pensei foi: pronto, acabei com a minha vida. Sabia perfeitamente o estigma que existe sobre os reclusos, as oportunidades que existem para os ex-reclusos”, afirma Gilson Fonseca.

É um fardo que sabia que iria carregar. “Se uma pessoa sabe que a outra pessoa foi presa, não vai estar com boa vontade. Vai pensar: 'Ah, ele já esteve preso, por isso é bandido'”.

É “uma dupla penalização”, confirma Gilson. Primeiro é-se punido por cometer o crime, e depois é-se punido por ter estado preso. Quem já passou por isso dá um exemplo do que os ex-reclusos sentem, por vezes, quando se candidatam a uma vaga de emprego: “Hum... esteve preso, vai roubar-me, vai dar-me problemas. Já preenchemos a vaga”.

Gilson reencontrou-se na prisão. Mas saiu de bolsos vazios



Agora, com 34 anos, conta que quando se entra na prisão a mente “desliga-se automaticamente” e que essa mudança é a alavanca para uma pessoa se reencontrar. É a “melhor parte”, considera. Foi assim que Gilson percebeu que “nunca mais” teria de voltar a “um sítio como aquele”.

Não tem dúvidas sobre o papel que um emprego pode ter na reinserção, pessoal e na sociedade. Assim que entrou, começou a trabalhar. Foi “faxineiro de piso” (limpezas), copeiro e ajudante na cozinha, no momento de preparar os lanches e o pequeno-almoço.

“Há aquela necessidade de estar ocupado. Estando ocupado, a tua mente não está a pensar em coisas más. Mas sim a preparar o teu caminho para o futuro”, garante Gilson Fonseca.

Mas há também aspetos práticos que são resolvidos através do trabalho. “Uma pessoa sai da cadeia, e o bolso vem vazio. Eu preciso de comer e me safar. Ninguém vai ajudar-te”. Foi outro empurrão para trabalhar enquanto estava a cumprir pena: pagar as contas.

Foram esses hábitos que criou na prisão que o deixaram voltar à vida rapidamente. Atualmente, trabalha na Câmara Municipal de Lisboa, emprego que conseguiu através da Associação Companheiro (que acompanha reclusos ou ex-reclusos).

É um caso de sucesso imediato, mas o próprio Gilson Fonseca relata casos de pessoas que não querem sair da cadeia depois de cumprirem pena, porque se sentem perdidos ou desmotivados.

“Façamos nós essa reflexão: para uma pessoa desistir assim da vida é porque estava perdido e sem ninguém. E onde é que houve essa ajuda? Só para termos a certeza de que ela não existe”, atira Gilson Fonseca.

"Para arranjar trabalho, vão sempre colocar-te entraves"



Cleidir Moura, 32 anos