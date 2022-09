Vale de Amoreira. O fogo quase bateu à porta de Manuel e Patrocínia

Meios além, chamas aqui

Quando as chamas voltaram a despertar em Vale de Amoreira, existiam meios de vigilância no terreno. Acontece que estavam longe dos pontos quentes. Por isso, no momento em que apareceram os primeiros bombeiros, o cenário era já “completamente devastador”.

“À ordem de quem [não sei], foram localizados para cerca de um quilómetro daqui”, diz Nuno Gonçalves, presidente da junta de freguesia da localidade, à Renascença, diante da Igreja de Nossa Senhora da Anunciação.

“Nós informamos que deviam estar no local, que era uma zona crítica, problemática. Mas depois os meios foram colocados longe.”

Nuno aponta também o dedo ao INCF. Queixa-se de falta de “ordenamento da floresta, um controle de cortes ou uma reorganização", que têm sido recusados. "Temos feito algum 'forcing' para que sejam criadas mais redes primárias. E isso não tem vindo a acontecer. Estamos esquecidos.”

O autarca, a cumprir o seu terceiro mandato, já viveu outros momentos de afogo com incêndios. Mas “nunca com esta proporção e dimensão, projeções de minuto a minuto”. As chamas destruíram alguns palheiros, arrumos e habitações em ruínas. Mas nenhuma casa de primeira habitação foi afetada.

“Se não fossem os populares, não sei o que a freguesia poderia agora ser”, diz Nuno. E logo completa: “Podia ser um desastre.”