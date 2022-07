Colmeias. “De um lado o diabo a queimar, do outro os santos a proteger”

Na quarta-feira, 13 de julho, “faziam 42 graus, estava um tempo perigoso.” As chamas andaram de volta do terreno de Florentino tanto como da sua casa, que fica a menos de 500 metros. “Há muitos que se queixam que os bombeiros não terão aparecido. Mas têm muito trabalho. Mas ali apareceram. Vieram três vezes no mesmo dia.”

De acordo com o reformado, os incêndios são um reflexo da desertificação do país, do “abandono dos campos”. Se “antigamente era tudo cultivado”, hoje muito está “bravio”. Somado a isso, alguns proprietários mais velhos “não têm condições para pagar [a limpeza], fica caro”.

Os terrenos que rodeiam o olival de Florentino são do mesmo dono. Este verão, por alguma razão, limpou um deles apenas. Como que constatando uma banalidade, Florentino nota: “O [terreno limpo] de baixo não ardeu. Já no de cima todas as oliveiras arderam. Foram à vida.”