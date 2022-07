Alvaiázere. Regresso a uma casa em cinzas

Este é o terceiro de quatro capítulos do especial "No meio das cinzas", sobre os incêndios que fustigaram o distrito de Leiria, entre 7 e 18 de julho.



José Paixão perdeu quase tudo. E por muito pouco não perdeu a vida no incêndio que varreu a aldeia de Almoster, concelho de Alvaiázere, no passado dia 13 de julho. Tendo já enfrentado outros fogos no passado, o idoso de 87 anos julgou que, em caso de desespero, se poderia “refugiar dentro da barraca do furo da água, feita de cimento”, que tinha um depósito de 500 litros por cima da placa. Mas com as chamas “foi-se embora a água toda”.

Cinco dias depois, do depósito resta apenas uma gosma de plástico derretido. Todos os anexos ao redor da casa – onde está o esqueleto de um carro, de um trator e de muitas máquinas agrícolas – arderam. Da antiga cozinha rústica da habitação sobram as paredes, o telhado desabou; com os móveis reduzidos a cinzas, é possível distinguir os talheres – das poucas coisas que resistiram ao calor – no meio dos cacos de barro.

A sorte do idoso foi ser resgatado por um filho e um neto, que moram numa aldeia nas proximidades. “Estava a tirar água de um furo, para encher o poço de água. Pensei que orvalhava isto. Mas eles vieram e disseram: ‘Fuja, fuja, fuja. Fuja que você morre aqui queimado’. Assim que cheguei a casa dele, também já lá estavam a passar as chamas. Não queimou porque ele botou água em cima dela.”