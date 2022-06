Crianças do fogo. Como os meninos de Pedrogão vivem a tragédia cinco anos depois

“Falar do incêndio não é fácil, revisitar aquele dia nunca é fácil”, começa por dizer a presidente da Associação de Vítimas dos Incêndios de Pedrogão Grande (AVIPG).

E se em alguns dos 250 feridos do incêndio, as marcas ainda são visíveis no corpo, as sequelas psicológicas são, por vezes, mais difíceis de perceber.

“A saúde mental é pior, porque escondemos sempre. Pomos sempre um sorriso. E não dá para chegar lá. Há coisas que só agora estão a chegar a superfície, quanto maior for o desgosto que cada um passou, mais difícil é”, observa.

E em relação aos mais novos, Dina diz que “põem um sorriso, o olhar traquina e conseguem dar a ideia de que está tudo bem”. “Mas há crianças com traumas muito profundos e que durante muito tempo não conseguiam dormir”, alerta.

Dina diz ainda que têm sido várias as tentativas de estudo de universidades, e que a AVIPG tem ajudado na ponte com as escolas, mas não há muitos resultados.

“Era importante que se fizessem estudos para podermos atuar. As crianças têm os seus mecanismos de defesa e, como nós adultos, bloquearam emoções”, reflecte.