Imigrantes em Odemira: Um ano depois, pouco ou nada mudou

A água - ou a falta dela

É um bem de todos. Só que nem todos têm acesso a ela. A gestão da água no Aproveitamento Hidroagrícola do Mira, que abrange os concelhos de Odemira e de Aljezur, foi alvo de uma queixa do Movimento Juntos pelo Sudoeste à Inspeção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, pelo modo como está a decorrer o cumprimento dos contratos de concessão dos recursos hídricos.

Alega o movimento que não estão ser cumpridos aspetos como a manutenção do caudal ecológico do rio Mira, e que não há reporte do tipo de culturas existentes no Perímetro de Rega do Mira.

Manuel Amaro Figueira, presidente da direção da Associação de Beneficiários do Mira, refuta qualquer incumprimento. O causal ecológico é respeitado e na página na internet da Associação está o reporte de todas as culturas do Perímetro de Rega.

O único problema à mesmo a escassez de água na Barragem de Santa Clara, a principal reserva do Mira, que está a 40% da sua capacidade. "O que existe de disponibilidade de água em Santa Clara, neste momento, deve ter até ao final de junho. Mas estamos a desenvolver esforços para conseguir construir uma nova estação elevatória para ir mais abaixo na captação", revela Manuel Amaro Figueira.

Mas falta ainda autorização da Agência Portuguesa do Ambiente para captar água abaixo da cota 109.70, até à qual podem retirar água. Um bem tão escasso que tornou difícil, nos últimos anos, dirigir a associação.

Um dos momentos mais complicados foi a recente exclusão de pequenos produtores do acesso à água. "Para nós, há beneficiários e não beneficiários", explica o presidente da Associação de Beneficiários do Mira.

"Quem paga as despesas e as tarifas são os beneficiários, e é delicado gerir isto de uma forma diferente da que estamos a fazer. E há que levar em conta que a maior parte dos queixosos não são agricultores. É gente que têm água do município que não quer usar, por ser mais cara".

Mas estão em curso negociações com a autarquia com vista à resolução do problema. "Isto é uma matéria da responsabilidade do município. Quem tem de fornecer água a essas pessoas é a rede municipal. A nossa é uma rede com caraterísticas diferentes."