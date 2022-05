Guerra na Ucrânia. Costa viu a desumanidade em Irpin

Ao 87.º dia de guerra, o primeiro-ministro, António Costa, deslocou-se à Ucrânia e viu com os próprios olhos a devastação causada pelas bombas russas em Irpin, nos arredores de Kiev. Incomodado com o grau de destruição e de brutalidade do conflito, prometeu ajuda para a reconstrução da Ucrânia e defendeu que os crimes de guerra sejam punidos.

21 mai, 2022 - 13:14 • Redação