Para lá da morte. Quando nem a família, nem os amigos vão ao funeral

“O rei D. Manuel I não sabia o que fazer e mandou vir de Veneza as relíquias de São Roque, já nessa altura conhecido como santo protetor contra as pestes. O que é certo é que as relíquias vieram e a peste parou”, relata, dizendo que “desde essa altura, a Irmandade tem uma certa tradição de acompanhar funerais”, mas que, só mais recentemente, desde 2004, começou a promover esta atividade de forma mais organizada.

Uma realidade que é exclusiva da cidade de Lisboa. “É aqui que a situação é mais grave. Na província há sempre alguém que vai. Mesmo no Porto, que é a segunda cidade do País, há uma presença mais humana entre vizinhos”, considera Mário Pinto Coelho, explicando que os corpos têm de permanecer, pelo menos, um mês no Instituto de Medicina Legal para que as autoridades tentem encontrar a família.