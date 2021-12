Corrida aos testes Covid-19 antes do Natal. Farmácias batem recorde

Ermesenda Pardal tinha planeado realizar o seu teste no Campo Pequeno, mas ouviu "na televisão que estava cheio de gente" e optou pelos Restauradores, onde chegou por volta das 10:15. Duas horas depois, continuava a aguardar, mas à Lusa disse que "mais vale esperar agora do que ter uma surpresa depois".

Esta semana, o Governo decidiu alterar as regras, estabelecendo que na altura do Natal e do fim de ano era obrigatório apresentar teste negativo para entrar em restaurantes ou hotéis.

Esta decisão obrigou Carlos e Tamires a realizar hoje um teste rápido. "Vamos passar o Natal à Serra da Estrela, num Hotel, e por isso precisamos dos testes", contou Carlos Santos à Lusa.

Entre as dezenas de pessoas que aguardavam na fila dos Restauradores a Lusa encontrou vários turistas, como Sia Lord. um inglês que veio celebrar o aniversário de namoro a Lisboa e sabia que só poderia embarcar no avião de regresso a Londres com um teste, uma medida que não é de agora.

"Vamos regressar hoje e temos de fazer um teste. Estamos aqui há duas horas. Já tínhamos estado num outro sítio, mas quando chegou a nossa vez disseram-nos que já não tinham mais testes de antigénio", criticou o jovem.